Sanal gerçeklik eğitime taşındı

1998 yılından beri devam eden ve bazı bölümlerinde Türkiye'nin ilklerini barındıran Haliç Üniversitesi sanal gerçekliği fakülte eğitimlerine taşıdı. Özellikle gözlem ve etkileşim gerektiren dersler için kullanılacak sanal gerçeklik uygulamalar ile eğitimin verimliliği artırılıyor. Örneğin Tıp fakültesi öğrencileri için ameliyat simülasyonu, mimarlık fakültesi için anlatılan mekanları dolaşma, mühendislik öğrencileri için sanal prototipler ile eğitim kalitesinin artırılması hedefliyor.Üniversitede, sektörde eğitim programı ile eğitimi sırasında bir işyerinde çalışmasına dayalı uygulamalı beceri eğitimi veriliyor. Program, sınıf, laboratuvar, atölye dersleri haricinde, ilgili kuruluş ile ortak projelendirilip işyerinde uygulanan bir eğitim modeli. Süreç ilgili kuruluş ile birlikte yönetiliyor. Kurulan sektörel ortaklıklar sayesinde, Haliç Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri henüz mezun olmadan, gördüğü gerek teknik gerekse teorik bilgileri sahada tatbik etme fırsatı buluyorlar. Bu sayede öğrenciler iş hayatı dinamiklerini kavrama şansı bularak mezun olduktan sonra mesleki tecrübe handikapını ortadan kaldırmış oluyorlar.Öğrencilerin girişimlerine destek verilerek hem yetenekli gençlerin iş dünyasında öne çıkarılması hem de girişimcilik kültürünün Haliç Üniversitesi'nde yaşatılması hedefleniyor. Sütlüce Kampüsünde hizmet veren kuluçka merkezi ile girişimci ruhlu öğrenciler ve akademisyenler başta olmak üzere girişimci adaylarına hizmet verip şirketleşmeye destek olunurken mevcut girişimcilik ekosisteminde konumlanmak amaçlanıyor. Fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında bilgilendirme, alanında uzman olan mentörler ile gelişim sağlama, projelere uygun fon kaynağı bulma ve projelerin ticarileşmesine destek olma, çekirdek sermaye desteği sağlama, ofis ve altyapı donanımı sağlanması konularında girişimci adaylara destek olunuyor.Üniversitenin bursları hakıında da bilgi veren yetkililer "Haliç'in yetenekleri, çoklu zekânın önemine duyduğumuz inanç ile öğrencilerimizin yeteneklerine ve fikirlerine ÖSYM puanına bağlı kalmaksızın farklı oranlarda verdiğimiz burs seçeneğidir. Öğrencileri, lisede yıllarında yaptıkları çalışmalar ve hedefleri doğrultusunda değerlendirerek akademisyenlerimizin yaptıkları mülakatlar veya başvuru değerlendirmeleri sonucuna farklı oranlarda burslar sağlanmaktadır" bilgisini verdi.Pandemi döneminde, Haliç- X Uzaktan Eğitim Modeli ile bin 300 ders online sisteme aktarıldı. Bu sistemde online sergiler dahil olmak üzere birçok sosyal aktivite de gerçekleştirildi. Üniversite yetkilileri "Haliç-X ile kurduğumuz altyapı, uzaktan eğitim sistemine birçok üniversiteden daha hızlı adapte olmamızı sağladı. Üniversite adaylarının seçimlerini ertelememeleri için öğrencilere yönelik geliştirdiğimiz eğitim modelimizle 2020-2021 eğitim dönemini için iki alternatif sunuyoruz. Bu seçenekli eğitim modeli ile öğrencilerimiz ilk yıl eğitimlerine isterlerse online olarak uzaktan, isterlerse örgün olarak kampüste devam edebilecekler" dedi.