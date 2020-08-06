AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav maratonu sona erdi. 25-26 Temmuz Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2.dönem sınav sonuçları için güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav sonuçlarına göre eğitimlerine devam edebilecek. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı sınavlar 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde sınavlarını olan öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi çalışma takvimine göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sayfası üzerinden adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak AÖL 2 .dönem sınav sonuçlarını sorgulayabilirler.