AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav maratonu sona erdi. 25-26 Temmuz Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren adaylar gözlerini sınav sonuçlarına çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2.dönem sınav sonuçları için güncel gelişmeler yakından takip ediliyor. Belli sebeplerden ötürü liseyi dışarıdan bitirmek zorunda kalan öğrenciler sınav sonuçlarına göre eğitimlerine devam edebilecek. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin katılım sağladığı sınavlar 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde sınavlarını olan öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. AÖL sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.