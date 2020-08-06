Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili son dakika açıklaması: 'Okullar açılmasın' demek...

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.

Okulların açılış tarihi 2020 hakkında MEB'den son dakika açıklaması! Özel ve devlet okullar ne zaman açılacak, 31 Ağustos'ta açılacak mı?