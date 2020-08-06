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Haberler Eğitim Haberleri Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili son dakika açıklaması: 'Okullar açılmasın' demek...

'tan ile ilgili son dakika açıklaması: 'Okullar açılmasın' demek...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. , corona virüsü salgını nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı yönünde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Selçuk, “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 11:03 Son Güncelleme: 6.8.2020 11:07 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili son dakika açıklaması: 'Okullar açılmasın' demek...

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında "Okullar açılmasın." demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili son dakika açıklaması: 'Okullar açılmasın' demek...
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