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Haberler Eğitim Haberleri İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi

dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 ile başvuru ekranı ve takvimi

dışına tayin isteyen öğretmenler için başvuru ekranı 6 Ağustos’ta hizmete açılıyor. Öğretmenler işlemlerini yapmaya başlarken ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgisini merak ediyor. Öğretmenlerin il dışına tayin isteme durumlarında gözler 'na çevrildi. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayımlanırken, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Peki İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile başvuru ekranı ve takvimi

Giriş Tarihi: 6.8.2020 14:34 ABONE OL
İl dışı yer değiştirme tayin – atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi

dışı yer değiştirme işlemleri için gözler ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgisine çevrildi. Uzun süredir bulundukları yerde değişiklik yapmak isteyen öğretmenler iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerini yakından takip ediyor. Görevine başka yerde devam etmek isteyen adaylar için ile öğretmen atama başvuru ekranı hizmet vermeye başlıyor. Peki, (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile başvuru ekranı ve takvimi…

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME (TAYİN – ATAMA) İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı yer değiştirme (atama) başvuruları 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. MEBBİS üzerinden yapılan 2020 il dışı yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta sona erecek. , ihtiyaç listesi ve boş kontenjanlar öğretmenlerin gündeminde düşmüyor. Hal böyle olunca '' İl dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. henüz açıklanmadı.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARILARI NASIL YAPILIR?

2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi yoğun ilgi görüyor. Görevlerine başka illerde devam etmek isteyen öğretmenler il dışı atama başvurularını yapacak. , henüz tayin başvurularını erişime açılmadı.

İşte 2020 il dışı atama ihtiyaç listesi, başvuruları ve kontenjan bilgisi

İl dışı yer değiştirme tayin – atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME (TAYİN – ATAMA) İHTİYAÇ LİSTESİ YAYINLANDI MI?

dışı yer değiştirme (atama ve tayin) ihtiyaç listesi henüz yayınlanmadı. henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.

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İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

http://.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

2020 MEBBİS İLE İL DIŞI ATAMA BAŞVURU EKRANI VE TAKVİMİ

İl dışı tayin atamaları başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.

İl dışı yer değiştirme tayin – atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPILACAK 23 İL

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.

İL DIŞI ATAMA TAKVİMİ 2020

MEB'in kılavuzuna göre, dışı atamalar 11 Ağustos 2020'de yapılacak. Atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de 12 Ağustos'ta başlayacak.

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İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi
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