İl dışı yer değiştirme işlemleri için gözler ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgisine çevrildi. Uzun süredir bulundukları yerde değişiklik yapmak isteyen öğretmenler iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerini yakından takip ediyor. Görevine başka yerde devam etmek isteyen adaylar için MEBBİS ile öğretmen atama başvuru ekranı hizmet vermeye başlıyor. Peki, İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi…
İl dışı yer değiştirme (atama) başvuruları 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. MEBBİS üzerinden yapılan 2020 il dışı yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta sona erecek. İl dışı atama başvuruları, ihtiyaç listesi ve boş kontenjanlar öğretmenlerin gündeminde düşmüyor. Hal böyle olunca '' İl dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı.
2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi yoğun ilgi görüyor. Görevlerine başka illerde devam etmek isteyen öğretmenler il dışı atama başvurularını yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, henüz tayin başvurularını erişime açılmadı.
İşte 2020 il dışı atama ihtiyaç listesi, başvuruları ve kontenjan bilgisi
İl dışı yer değiştirme (atama ve tayin) ihtiyaç listesi henüz yayınlanmadı. İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı. Kontenjanlar her yıl personel. meb.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır.
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http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
İl dışı tayin atamaları başvuruları http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak.
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.
MEB'in kılavuzuna göre, il dışı atamalar 11 Ağustos 2020'de yapılacak. Atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de 12 Ağustos'ta başlayacak.