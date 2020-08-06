İl dışı yer değiştirme işlemleri için gözler ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgisine çevrildi. Uzun süredir bulundukları yerde değişiklik yapmak isteyen öğretmenler iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerini yakından takip ediyor. Görevine başka yerde devam etmek isteyen adaylar için MEBBİS ile öğretmen atama başvuru ekranı hizmet vermeye başlıyor. Peki, İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi…

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME (TAYİN – ATAMA) İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

İl dışı yer değiştirme (atama) başvuruları 6-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. MEBBİS üzerinden yapılan 2020 il dışı yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta sona erecek. İl dışı atama başvuruları, ihtiyaç listesi ve boş kontenjanlar öğretmenlerin gündeminde düşmüyor. Hal böyle olunca '' İl dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARILARI NASIL YAPILIR?

2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi yoğun ilgi görüyor. Görevlerine başka illerde devam etmek isteyen öğretmenler il dışı atama başvurularını yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı, henüz tayin başvurularını erişime açılmadı.

İşte 2020 il dışı atama ihtiyaç listesi, başvuruları ve kontenjan bilgisi