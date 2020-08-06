MEB duyurdu: 2020 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS lise yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi

Liseye Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınavın ardından milyonlarca 8. sınıf öğrencisi tarafından LGS lise tercihleri yapıldı. Öğrenciler, 20 ila 29 Temmuz 2020 tarihleri arasında e-Okul üzerinden lise tercihlerini tamamladı. Tercihlerin ardından ise LGS yerleştirme sonuçları merak edilmeye başlandı.

LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 LGS'ye ilişkin tercih takvimini duyururken lise tercih sonuçları açıklanma tarihi hakkında da bilgi verildi. LGS tercih sonuçları ile beraber boş kontenjanlar da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından, 2020 LGS tercih sonuçları hakkında bilgi edinebilir; MEB takvimi ile konuya yönelik merak edilen ayrıntıları bulabilirsiniz.

İşte, 2020 LGS lise tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih;