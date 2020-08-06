NUN Okulları yeni eğitim modeline hazır

Koronavirüs salgını nedeniylemarttan itibaren3 ay boyuncauzaktan eğitimveren okulların birçoğuyeni eğitim-öğretimdönemi için hazırlıklarınıtamamladı.NUN Kampüs UzaktanEğitim Platformu aracılığıylauzaktan eğitimdönemini hiçbir aksaklıkyaşanmadan tamamlayanNUN Okulları, buay başlayacak yeni dönemdebirçok eğitim kurumunaörnek olabilecek uygulamalargeliştirdi. Yeni eğitimdönemine nasıl hazırlandıklarınıSABAH'a anlatanNun Okulları YönetimKurulu Üyesi Prof. Dr.Tamer Yılmaz, 31Ağustos'ta başlayacakyeni eğitim dönemi içinUzaktan Eğitim ve Hibrit Modelolmak üzere iki farklı senaryoüzerinde hazırlıklarını tamamladıklarınıaçıkladı.Kovid 19 önlemleri kapsamında hijyen ve temizlik önlemlerini artırmanın yanısıra 24 kişilik sınıflarda 8 ila 16 arası öğrencinin eğitim planladıklarını söyleyen Yılmaz, hava şartları da el verdiğince dersleri açık alanda yapacaklarını söyledi. Öğrencilere "45 Dakikada Kariyerim" programıyla kariyer yapmış isimleri öğrencilerle buluşturduklarını, "Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" ile sebze yetiştiriciliği öğretimi yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Öğretmen Akademisi" programıyla da veli ve veli adaylarına yönelik etkinlikler yapacaklarını söyledi.