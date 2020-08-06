NUN Okulları yeni eğitim modeline hazır

Koronavirüs salgını nedeniyle
marttan itibaren
3 ay boyunca
uzaktan eğitim
veren okulların birçoğu
yeni eğitim-öğretim
dönemi için hazırlıklarını
tamamladı.
NUN Kampüs Uzaktan
Eğitim Platformu aracılığıyla
uzaktan eğitim
dönemini hiçbir aksaklık
yaşanmadan tamamlayan
NUN Okulları, bu
ay başlayacak yeni dönemde
birçok eğitim kurumuna
örnek olabilecek uygulamalar
geliştirdi. Yeni eğitim
dönemine nasıl hazırlandıklarını
SABAH'a anlatan
Nun Okulları Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Tamer Yılmaz, 31
Ağustos'ta başlayacak
yeni eğitim dönemi için
Uzaktan Eğitim ve Hibrit Model
olmak üzere iki farklı senaryo
üzerinde hazırlıklarını tamamladıklarını
açıkladı.
Kovid 19 önlemleri kapsamında hijyen ve temizlik önlemlerini artırmanın yanısıra 24 kişilik sınıflarda 8 ila 16 arası öğrencinin eğitim planladıklarını söyleyen Yılmaz, hava şartları da el verdiğince dersleri açık alanda yapacaklarını söyledi. Öğrencilere "45 Dakikada Kariyerim" programıyla kariyer yapmış isimleri öğrencilerle buluşturduklarını, "Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" ile sebze yetiştiriciliği öğretimi yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Öğretmen Akademisi" programıyla da veli ve veli adaylarına yönelik etkinlikler yapacaklarını söyledi.