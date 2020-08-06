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NUN Okulları yeni eğitim modeline hazır

Giriş Tarihi: 6.8.2020 ABONE OL
NUN Okulları yeni eğitim modeline hazır
Koronavirüs salgını nedeniyle marttan itibaren 3 ay boyunca uzaktan eğitim veren okulların birçoğu yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı. NUN Kampüs Uzaktan Eğitim Platformu aracılığıyla uzaktan eğitim dönemini hiçbir aksaklık yaşanmadan tamamlayan NUN Okulları, bu ay başlayacak yeni dönemde birçok eğitim kurumuna örnek olabilecek uygulamalar geliştirdi. Yeni eğitim dönemine nasıl hazırlandıklarını SABAH'a anlatan Nun Okulları Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 31 Ağustos'ta başlayacak yeni eğitim dönemi için Uzaktan Eğitim ve Hibrit Model olmak üzere iki farklı senaryo üzerinde hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.
Kovid 19 önlemleri kapsamında hijyen ve temizlik önlemlerini artırmanın yanısıra 24 kişilik sınıflarda 8 ila 16 arası öğrencinin eğitim planladıklarını söyleyen Yılmaz, hava şartları da el verdiğince dersleri açık alanda yapacaklarını söyledi. Öğrencilere "45 Dakikada Kariyerim" programıyla kariyer yapmış isimleri öğrencilerle buluşturduklarını, "Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi" ile sebze yetiştiriciliği öğretimi yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Öğretmen Akademisi" programıyla da veli ve veli adaylarına yönelik etkinlikler yapacaklarını söyledi.

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NUN Okulları yeni eğitim modeline hazır
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