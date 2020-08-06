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ne zaman yapılacak? 2020 ile ilgili flaş açıklama!

ile ilgili son dakika haberleri, özellikle okulların açılacağı tarih olarak işaret edilen Ağustos ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, öğretmenler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğretmen adayları " ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. tarafından öğretmen atama sonuçları ve konuya ilişkin detaylı bilgilendirme geçtiğimiz günlerde yapıldı. Peki, Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ilk görev atamaları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 6.8.2020 17:40 Son Güncelleme: 6.8.2020 17:40 ABONE OL
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 MEB öğretmen atama sonuçları ile ilgili flaş açıklama!

için heyecanlı geri sayım başladı. Binlerce öğretmen, atama sonuçları açıklanma tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Peki, tarafından 2020 öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu başlık atlında, yapılacğı tarih ve merak edilen tüm bilgiler yer almaktadır.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Bakan Selçuk, kararnamelerin 22 Haziran'da okullara gönderildiğini söylemiş ve Temmuz ayından sonra ilk atamaların yapılacağı tarihi açıklamıştı. İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarına ilişkin detaylar...

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 MEB öğretmen atama sonuçları ile ilgili flaş açıklama!

"18 Mart atamalarındaki öğretmenlerimizin kararnamelerini 22 Haziran'da okullarına, il milli eğitimlerine göndereceğiz. Bu yıl içerisinde 20 bin öğretmen ataması daha var. Yeni ile ilgili ön başvurular tamamlandı. Öğretmen adaylarının sözlü sınava girecekleri yerleri 22 Haziran'da ilan edeceğiz. Bilim Kurulu'nun öngörüsünde bir değişiklik olmazsa 6-25 Temmuz tarihlerinde sözlü sınavlar yapılacak. 1 Eylül'de de atamalar gerçekleşecek." Bakan Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleriyle 7 Haziran'da yapılması gereken LGS'yi iki hafta erteleyerek 20 Haziran'a aldıklarını da söyledi ve sınavın yapılacağı okullarda sağlık açısından her türlü önlemin alındığını belirtti.

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 MEB öğretmen atama sonuçları ile ilgili flaş açıklama!

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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2020 MEB öğretmen atama sonuçları ile ilgili flaş açıklama!
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