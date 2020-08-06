Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İl dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları belli oldu mu?

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2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ile İl dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları belli oldu mu?

6- 10 Ağustos tarihleri arasında başvuruları alınacak olan yoğun olarak araştırılıyor. İller arasında değişiklik yapmak isteyen öğretmenler kontenjanlara ve ihtiyaç listesine göre başvurularını yapacak. 'nın () yayınladığı 2020 takvime göre, iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri ise yarın başlıyor. Peki belli oldu mu? MEB ile ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 6.8.2020 09:31 Son Güncelleme: 6.8.2020 09:31 ABONE OL
Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020: MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

Okulların açılmasına kısa süre kala gündemde merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. 6 Ağustos'tan 10 Ağustos tarihine kadar sürecek olan başvurularla birlikte 2020 il dışı tayin kontenjan ve ihtiyaç listesi 'in resmi sitesinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar il dışı atama başvurusu için en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Peki belli oldu mu? MEB ile ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

ÖĞRETMEN İL DIŞI İHTİYAÇ LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

İl dışı atama kontenjanları öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yer değiştirme isteyen öğrenmenler 6 Ağustos tarihinden itibaren başvurularını yapabilecekler. Öğretmenlerin il dışı kontenjanları ise henüz belli olmadı.

İşte ve kontenjanları hakkında tüm detaylar…

Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020: MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

İL DIŞI ATAMA KONTENJANLARI VE İHTİYAÇ LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

İl dışı kontenjanlar listesi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmen il dışı tayin başvuruları 6 Ağustos'ta başlıyor ve 10 Ağustos'ta sona eriyor. Atamalar başvuruların tamamlanmasının hemen ardından 11 Ağustos'ta açıklanacak.

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır

Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020: MEB ile İl dışı atama kontenjanları ve ihtiyaç listesi açıklandı mı?

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

23 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

23 İL LİSTESİ

1 Adıyaman

2 Ağrı

3 Ardahan

4 Batman

5 Bingöl

6 Bitlis

7 Diyarbakır

8 Elazığ

9 Erzincan

10 Erzurum

11 Gaziantep

12 Hakkari

13 Iğdır

14 Kars

15 Kilis

16 Malatya

17 Mardin

18 Muş

19 Siirt

20 Şırnak

21 Şanlıurfa

22 Tunceli

23 Van

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Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi 2020 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile İl dışı atama ihtiyaç listesi ve kontenjanları belli oldu mu?
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