Türkiye'de milyonlarca ilkokul, anasınıfı ve lise öğrencisi okul kayıtları sorgulamalarına başladı. 31 Ağustos'ta açılması beklenen okullarda hazırlık aşaması sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili dört farklı senaryo üzerinde durulduğunu ifade etmişti. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Peki Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2020 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar açılmadan önce, okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler Çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıtları ne zaman başlıyor gibi pek çok soruya yanıt arıyor.
İşte tüm detaylar…
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:
MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.
İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:
"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."
MEB'in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılışı için 31 Ağustos 2020 tarihi belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.