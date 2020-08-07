Türkiye'de milyonlarca ilkokul, anasınıfı ve lise öğrencisi okul kayıtları sorgulamalarına başladı. 31 Ağustos'ta açılması beklenen okullarda hazırlık aşaması sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili dört farklı senaryo üzerinde durulduğunu ifade etmişti. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Peki Çocuğum hangi okula gidecek? E okul ile kayıt sorgulama ekranı! MEB 2020 Okula başlama yaşı ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? E OKUL OKUL KAYIT SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullar açılmadan önce, okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Veliler Çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıtları ne zaman başlıyor gibi pek çok soruya yanıt arıyor.

İşte tüm detaylar…