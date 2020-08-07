Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB 2020-2021 takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Lise kayıt tarihleri, LGS tercihlerini yapan binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. Gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olan okul kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2020-2021 Eğitim öğretim yılı lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS tercih dönemi 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Bu kapsamda adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber lise kayıt tarihleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirecek. Şimdi ise gözler MEB tarafından açıklanacak olan o tarihlerde…
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi henüz açıklanmadı.
Lise kayıtları için ise önce LGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 31 Ağustos'ta yeni eğitim öğretim yılı başlayacağından bu işlemlerin Ağustos başlarında yapılması bekleniyor...
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
LGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!
LGS yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir.
Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.