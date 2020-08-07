Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? MEB 2020-2021 takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Lise kayıt tarihleri, LGS tercihlerini yapan binlerce öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başlandı. Adaylar Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. Gözler şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacak olan okul kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, 2020-2021 Eğitim öğretim yılı lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile lise kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB TAKVİMİ İLE LİSE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS tercih dönemi 29 Temmuz tarihinde sona erdi. Bu kapsamda adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber lise kayıt tarihleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirecek. Şimdi ise gözler MEB tarafından açıklanacak olan o tarihlerde…