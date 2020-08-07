MEB’den danışmanlık hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve ailelerine üniversite tercih sürecine ilişkin danışmanlık hizmeti başlattıklarını belirtti. Bu kapsamda Bakanlığa bağlı resmi okullarla rehberlik ve araştırma merkezlerinde bu hizmetin sunulacağı "tercih danışmanlığı birimleri" kurulduğunu ifade eden Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi: "Amacımız, bu süreçte ülkemizde rehberliğe ihtiyaç duyan her öğrenci ve veliye ulaşarak gelecekleri konusunda bilinçli tercih yapmalarını sağlamak. Yürütülen çalışmalar ve sürece ilişkin tüm önlemler kontrolümüz altında. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla tercih danışmanlığı birimlerimize başvurabilecekler."