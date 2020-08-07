Akademik kariyerine devam eden öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. YKS sonuçlarının ardından üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler gözlerini YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Lisans ve önlisans eğitimlerini fakültelerde gören öğrenciler normal şartlarda eylül ayında okula gidiyorlardı. Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılacak olan açıklamayla birlikte üniversite açılış tarihi netlik kazanmış olacak. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK'ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğitimlerine devam eden milyonlarca üniversite öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin net bilgi bekleniyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken henüz üniversitelerin açılma tarihi netlik kazanmadı.