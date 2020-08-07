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, ’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında ?

Lisans ve önlisans öğrencileri üniversitelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılma tarihi belli olurken gözler üniversitelerin açılma tarihine çevrilmişti. Normal şartlarda Eylül ayında açılması beklenen üniversitelerle alakalı ’ten açıklama bekleniyor. Hem üniversiteye yeni kayıt yaptıran hem de eğitimlerine devam eden öğrenciler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki , YÖK’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında ?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 10:07 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?

Akademik kariyerine devam eden öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. YKS sonuçlarının ardından üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler gözlerini 'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Lisans ve önlisans eğitimlerini fakültelerde gören öğrenciler normal şartlarda eylül ayında okula gidiyorlardı. YÖK tarafından yapılacak olan açıklamayla birlikte üniversite açılış tarihi netlik kazanmış olacak. Peki , YÖK'ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında ?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğitimlerine devam eden milyonlarca üniversite öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin net bilgi bekleniyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken henüz üniversitelerin açılma tarihi netlik kazanmadı.

Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, YÖK ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

henüz belli olmadı. 'ten açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

YÖK: UZAKTAN ÖĞRETİMLE VERİLEBİLECEK DERS ORANI YÜZDE 40'A ÇIKARILDI

(YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."

Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK’ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?
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