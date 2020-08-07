Akademik kariyerine devam eden öğrenciler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. YKS sonuçlarının ardından üniversitede eğitim görmek isteyen öğrenciler gözlerini YÖK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Lisans ve önlisans eğitimlerini fakültelerde gören öğrenciler normal şartlarda eylül ayında okula gidiyorlardı. Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından yapılacak olan açıklamayla birlikte üniversite açılış tarihi netlik kazanmış olacak. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, YÖK'ten açıklama geldi mi? 2020-2021 eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?
Eğitimlerine devam eden milyonlarca üniversite öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin net bilgi bekleniyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken henüz üniversitelerin açılma tarihi netlik kazanmadı.
Üniversitelerin açılış tarihi henüz belli olmadı. YÖK'ten açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirdi.
Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."
Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.