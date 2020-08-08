LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020: Lise tercih sonuçları açıklandı mı?

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tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? giriş ekranı 2020: açıklandı mı?

için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda tercih işlemleri tamamlanmış olup gözler tercih sonuçlarının açılacağı tarihe çevrildi. tarafından 8.sınıf öğrencileri için yapılan Liselere Geçiş Sınavı kapsamında (lise yerleştirme) ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman açıklanıyor? ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 8.8.2020 12:22 Son Güncelleme: 8.8.2020 12:22 ABONE OL
LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020: Lise tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler merakla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İstedikleri ve hayal ettikleri liseye yerleşmeyi bekleyen öğrenciler sonuçlara göre hareket edecekler. Hal böyle olunca hem öğrenciler hem de ebeveynlerin gözleri 'na çevrildi. Peki; ne zaman açıklanacak? açıklandı mı? ile LGS tercih sonuçları 2020!

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

MEB 2020 takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati henüz belli değildir. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020: Lise tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

'in kılavuzunda yer alan takvime göre, tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020: Lise tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020: Lise tercih sonuçları açıklandı mı?
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