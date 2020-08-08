LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları MEB giriş ekranı 2020: Lise tercih sonuçları açıklandı mı?

Lise tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler merakla LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İstedikleri ve hayal ettikleri liseye yerleşmeyi bekleyen öğrenciler sonuçlara göre hareket edecekler. Hal böyle olunca hem öğrenciler hem de ebeveynlerin gözleri Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları açıklandı mı? MEB ile LGS tercih sonuçları 2020!

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

MEB 2020 takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati henüz belli değildir. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.