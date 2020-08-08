Son dakika haberleri... MEB'den ilkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti

Son dakika haberleri... Selçuk, yaptığı açıklamada, dünya ve Türkiye'nin farklı bir tarihi süreç yaşadığını, bu dönemin eğitim üzerinde de etkisini gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin eğitim alanında bu süreci en az kayıpla atlatması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Selçuk, çocuklara destek olmak, velilerin çocuklarıyla ilişkilerine katkı sağlamak ve öğrencilerin öğrenme kayıplarını azaltmak amacıyla alanında ilk olma özelliğini taşıyan birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlattı.

Dünyadaki ortak endişeler arasında "koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime verilen arada öğrencilerin öğrenme kayıplarının artmasının" yer aldığını aktaran Selçuk, önceki yıllarda yaz aylarının çoğunlukla çocukların oynadıkları ve eğlendikleri bir tatil şeklinde geçtiğini söyledi.

Artık yaz aylarının daha dolu bir şekilde geçmesini istediklerini belirten Selçuk, bu süreçte Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi ve EBA TV Yaz Okulu üzerinden öğrencilere sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek için alternatifler sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.