13 maddede doğru tercih

Üniversite adayları için birkaç gün önce başlayan tercih maratonu devam ediyor. Beykoz Üniversitesi Genel Sekreteri Murat Şentürk, en doğru tercihin nasıl yapılacağını 13 maddede şöyle sıraladı:Adayların, tercihlerini tamamlamaları için titiz bir ön hazırlık yapmaları ve 14 Ağustos gece yarısına dek tercihlerini ÖSYM'ye bildirmeleri şart.Bir mühendisle bir doktorun nasıl başka yaşamlar sürdürdüklerini unutmamak gerek. Adaylar, ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçtiklerinde hem daha başarılı hem de daha mutlu olacaklarını göz ardı etmemeli. Seçilecek mesleği icra eden kişilerle görüşmek ve çalışma ortamlarını görmek de karar verirken yararlı olacaktır.Önlisans programlarını TYT'de 150 ve üzeri, lisans programlarını ise AYT/YDT'de ilgili puan türünde bu yıla özel olarak 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercih edebilecek.TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar özel yetenek ile öğrenci alan lisans programlarına da başvurabilirler. Bu yıl özel yetenekle öğrenci alacak öğretmenlik programlarına 800 bin başarı sırası koşulu getirildi.Seçilecek bölümlerin kendine has özel koşullar barındırıp barındırmadığı ÖSYM kılavuzundan mutlaka incelenmeli.Adaylar tercih listesi hazırlarken önce kendi başarı sıralarına uygun bir tercih havuzu oluşturmalı. Puanlarının yetmediğini düşündükleri ancak çok istedikleri birkaç bölümü listelerinde bulundurmalarının bir zararı yok. Sonrasında kendi başarı sıralarına yakın bölümlerden seçimler yapmalı, listenin sonuna doğru ise tedbirli olmak adına kendi başarı sıralarından daha gerideki bölümlerden de seçimler yapılmalı.Tercihleri sıraya dizmenin tek bir kuralı adayın isteği. En çok istediğimiz bölümü en üste yazmalı. Sonra, kalanlardan en çok istediğimizi ikinci sıraya yazarak bu mantıkla istek sıramıza göre bir tercih listesi oluşturmalıyız.Listemizi isteğimize göre yaptığımızda daha düşük puanlı bir tercihin daha yüksek puanlı tercihin üstüne gelmesinde hiç sakınca yok.Kazanıldığında üzüntü yaratacak bir tercih kesinlikle listeye konulmamalı.- Vakıf üniversitesi tercih edecek adaylar burs ve indirim durumlarını öğrenmeli.Kovid-19 nedeniyle tercih edilecek üniversitenin uzaktan eğitim altyapısına özellikle dikkat edilmeli.Başka bir şehir tercih edilecek adaylar yurt olanaklarını mutlaka araştırmalı.Hangi bölüm seçilirse seçilsin çağımızın yetkinlik çağı olduğu unutulmamalı. Adaylar mesleki eğitimlerini alırken yetkinliklerini de geliştirmeyi hedeflemeliler.