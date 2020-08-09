Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve konuları araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınav tarihleri belli oldu. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS bursundan faydalanmak isteyenler sınav çalışmalarına hız kazandırdı. Peki Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının tarihi açıklandı. Böylelikle bursluluk sınavı konuları ve sınav tarihi gündemde yer edindi. Haberimizde, 2020 bursluluk sınav tarihine ve konularına ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.