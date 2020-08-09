Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve konuları araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınav tarihleri belli oldu. Eski adıyla Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS bursundan faydalanmak isteyenler sınav çalışmalarına hız kazandırdı. Peki Bursluluk Sınavı ne zaman? İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir?
Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının tarihi açıklandı. Böylelikle bursluluk sınavı konuları ve sınav tarihi gündemde yer edindi. Haberimizde, 2020 bursluluk sınav tarihine ve konularına ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
MEB tarafından 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.
İOKBS'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."