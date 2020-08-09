DGS kaç dakika sürüyor, ÖSYM tarafından bugün yapılan DGS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında 'DGS'de adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.' ibaresi kullanıldı. DGS sınav giriş belgesi konusunda da özellikle dünden beri araştırmalar sürüyordu. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi sayfasından DGS sınav giriş belgesini alabilirsiniz. İşte DGS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorularının yanıtları...
ÖSYM DGS SAAT KAÇTA BİTİYOR?
Bugün yapılacak DGS, saat 10:15'te başlayacak. ÖSYM'nin özellikle belirttiği bilgiye göre saat 10:00'dan sonra adaylar sınav merkezine alınmayacak. DGS sınav süresi 150 dakika sürecek. 10:15'te sınava başlayan adaylar 13:05'te sınavdan çıkabilecekler. DGS saat 13:05'te bitecek.
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN DGS AÇIKLAMASI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 9 Ağustos'ta düzenlenecek Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sınav başvurularının 9-17 Haziran'da alındığını anımsatan Aygün, "İki yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için 81 il ve Lefkoşa ve 89 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 389 bin 308 aday katılacak. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum." dedi.
120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını, adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, testlerde çoktan seçmeli soruların yer alacağını kaydetti.