DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimi ile 2020 DGS sınav sonuç tarihi belli mi, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları, yarın Dikey Geçiş Sınavına katılım sağlayacak olan binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Dört yıllık Lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen vatandaşlar Türkçe-Matematik sorularından sorumlu tutulacak ve aldıkları puanlara yönelik tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 takvimi ile DGS sınav sonuç tarihi belli mi, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…
Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Aylardır sınav hazırlıklarını gerçekleştiren adaylar yarın gerçekleşecek olan sınavla beraber çalışmalarının mükafatını alacak ve istedikleri okulda eğitim alabilmek için ter dökecek. Bu kapsamda "DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor…
ÖSYM İLE DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 09 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-DGS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.