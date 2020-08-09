DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimi ile 2020 DGS sınav sonuç tarihi belli mi, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav sonuçları, yarın Dikey Geçiş Sınavına katılım sağlayacak olan binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Dört yıllık Lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen vatandaşlar Türkçe-Matematik sorularından sorumlu tutulacak ve aldıkları puanlara yönelik tercihlerini gerçekleştirecek. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 takvimi ile DGS sınav sonuç tarihi belli mi, ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. Aylardır sınav hazırlıklarını gerçekleştiren adaylar yarın gerçekleşecek olan sınavla beraber çalışmalarının mükafatını alacak ve istedikleri okulda eğitim alabilmek için ter dökecek. Bu kapsamda "DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" merak ediliyor…