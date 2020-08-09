DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama 2020: ÖSYM AİS ile sorgulama! DGS ne zaman, saat kaçta bitecek?

DGS maratonu başladı. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan DGS sınav yerleri ve giriş belgesini sorguluyor. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanan sınav yerleri ve giriş belgesini tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı için tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na girecek adaylar sınav süresi, giriş belgesi ve sınav yerleri gibi pek çok bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Buna göre; DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama nasıl ve nereden yapılır? DGS ne zaman, saat kaçta bitecek? 2020 ÖSYM AİS ile sorgulama!
ÖSYM, geçtiğimiz günlerde Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranını erişime açtığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından adaylar sınav giriş belgesini çıkartmaya başladı. DGS sınav yerleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı 2020 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak 150 dakika sürecek.
DGS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
DGS sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulanıyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM olarak sınav için tüm hazırlıkları yaptıklarını bildiren Aygün, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri şöyle anlattı:
"Sınav binalarının veya okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecekler.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri girişinde ya da önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri ve ayrılmaları önem arz ediyor."
ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu