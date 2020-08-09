DGS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? 9 Ağustos 2020 DGS sınavında kalem silgi dağıtılacak mı, verilecek mi?

Dikey Geçiş Sınavı öncesi adaylar sınava girerken yanlarında bulunması gereken eşyalarla ilgili ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruyu araştırıyor. DGS sınavında kalem ve silgi verilip verilmeyeceğine ilişkin detaylar da yayınlanan kılavuzda duyurulmuştu. Peki, DGS sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? ÖSYM duyurusuna göre DGS sınavında kalem ve silgi verilecek mi? İşte tüm detaylar…

DGS SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI!

ÖSYM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yarın uygulanacak olan 2020-DGS'de adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

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