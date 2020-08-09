MEB il dışı kontenjan sorgulama, atama ve başvuru sayfası! İl dışı atama kontenjanları açıklandı

İl dışı atama kontenjanlarının açıklanması ile birlikte, gözler ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgisine çevrildi. Uzun süredir bulundukları yerde değişiklik yapmak isteyen öğretmenler detayları araştırıyor. Öğretmenlerin il dışına tayin isteme durumlarında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi…
2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları yayınlandı.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
EN ÇOK 40 TERCİH
İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır