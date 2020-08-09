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il dışı kontenjan sorgulama, atama ve başvuru sayfası! İl dışı atama kontenjanları açıklandı

6 Ağustos tarihiyle birlikte, başvuru ekranı il dışına tayin isteyen öğretmenler için açıldı. İl dışı kontenjan sorgulama, atama gibi işlemler öğretmenler tarafından yapılmaya başlanırken, konuyla ilgili detaylar da merak konusu oluyor. Öğretmenlerin il dışına tayin isteme durumlarında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Kontenjanlar her yıl personel. .gov.tr adresinden yayımlanırken, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecekler. Peki İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 MEBBİS ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi

Giriş Tarihi: 9.8.2020 12:37 ABONE OL
MEB il dışı kontenjan sorgulama, atama ve başvuru sayfası! İl dışı atama kontenjanları açıklandı

İl dışı atama kontenjanlarının açıklanması ile birlikte, gözler ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgisine çevrildi. Uzun süredir bulundukları yerde değişiklik yapmak isteyen öğretmenler detayları araştırıyor. Öğretmenlerin il dışına tayin isteme durumlarında gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, İl dışı yer değiştirme (tayin – atama) ihtiyaç listesi ve kontenjanları açıklandı mı? 2020 ile İl dışı atama başvuru ekranı ve takvimi…

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME (TAYİN – ATAMA) İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları yayınlandı.

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SAYFASI

MEB il dışı kontenjan sorgulama, atama ve başvuru sayfası! İl dışı atama kontenjanları açıklandı

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://..gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

MEB il dışı kontenjan sorgulama, atama ve başvuru sayfası! İl dışı atama kontenjanları açıklandı

EN ÇOK 40 TERCİH

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır

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MEB il dışı kontenjan sorgulama, atama ve başvuru sayfası! İl dışı atama kontenjanları açıklandı
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