2020 LGS tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MEB ile e okul LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuçları için kritik gün geldi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sona erdikten sonra adaylar tercihlerini e okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran vatandaşlar ve velileri MEB takvimi içerisinde verilen tarihin gelmesiyle beraber açıklanacak olan sonuçları beklemeye başladı. Peki, MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ile yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu kapsamda MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS tercih sonuçları 10 Ağustos bugün belli oluyor. Milyonlar şimdilerde gelecek olan son dakika açıklamasını bekliyor…
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI
MEB 2020 takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati henüz belli değildir. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
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MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.
YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı