2020 LGS tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MEB ile e okul LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

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2020 tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? ile e okul LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında milyonlarca öğrenci geçtiğimiz aylarda tercihlerini gerçekleştirmiş ve gözler tercih sonuçları için tarafından gelecek açıklamaya çevrilmişti. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen adaylar puanlarına uygun okulları yerleştirme listesine yazarak sonuçlarını beklemeye başladı. Beklenen kritik gün geldi. Peki, MEB e okul öğrenci giriş ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ile yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.8.2020 01:10 Son Güncelleme: 10.8.2020 01:11 ABONE OL
MEB ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2020 LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

tercih sonuçları için kritik gün geldi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sona erdikten sonra adaylar tercihlerini e okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran vatandaşlar ve velileri takvimi içerisinde verilen tarihin gelmesiyle beraber açıklanacak olan sonuçları beklemeye başladı. Peki, MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ile yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI (YERLEŞTİRME SONUÇLARI) AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu kapsamda MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS tercih sonuçları 10 Ağustos bugün belli oluyor. Milyonlar şimdilerde gelecek olan son dakika açıklamasını bekliyor…

MEB ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2020 LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 takvimine göre; tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati henüz belli değildir. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

MEB ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2020 LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

MEB ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2020 LGS tercih sonuçları Lise yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı?

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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2020 LGS tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MEB ile e okul LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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