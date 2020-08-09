2020 LGS tercih sonuçları (Lise yerleştirme sonuçları) ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? MEB ile e okul LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

LGS tercih sonuçları için kritik gün geldi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı sona erdikten sonra adaylar tercihlerini e okul sistemi üzerinden gerçekleştirmişti. İyi bir lisede eğitim görme hayali kuran vatandaşlar ve velileri MEB takvimi içerisinde verilen tarihin gelmesiyle beraber açıklanacak olan sonuçları beklemeye başladı. Peki, MEB ile LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ile yerleştirme sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte tüm detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI (YERLEŞTİRME SONUÇLARI) AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Bu kapsamda MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS tercih sonuçları 10 Ağustos bugün belli oluyor. Milyonlar şimdilerde gelecek olan son dakika açıklamasını bekliyor…