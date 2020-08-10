Çift diplomayla mezuniyet şansı

2020 üniversite tercih döneminin devam ettiği şu günlerde adayların en çok merak ettiği konulardan biri de çift diploma imkânı sağlayan programlarla ilgili. Üniversitede öğrenciler, okudukları bölümün veya programın yanında ikinci bir bölüm veya programdan mezun olabiliyor. Üniversite tercihlerinizde mutlaka bu kriteri de göz önünde bulundurun. Çift anadal (ÇAP) ve Yandal programlarını uygulayan üniversitelerden gerekli kriterleri yerine getirdiğinizde bir değil, iki diplomayla mezun olabilirsiniz. Bölümünde öğrenimini başarıyla yürüten öğrenciler, ÇAP ya da yandal programlarına başvurabilir. İşte çift diplomayla mezun olabilmenin tüm ayrıntıları:
ÇAP NEDİR?
Herhangi bir lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. ÇAP lisans öğrencilerine iki farklı lisans dalından mezun olma şansı sunar.
NASIL BAŞVURULUR?
ÇAP'a başvurmak için anadal not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması, anadal programının başarı sırasında ilk yüzde 20'de bulunmanız gerekir. Ancak yüzde 20 başarı sırasını tutturamıyorsanız çift anadal yapmak istediğiniz programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olursanız bu hakkınız var. Ayrıca başvurduğunuz yarıyıla kadar anadal programında aldığınız tüm dersleri başarıyla tamamlamanız istenir.
NE ZAMAN BAŞVURULUR?:
Kayıtlı bulunan programın en erken 3'üncü en geç 5'inci yarıyılında başvurabilirsiniz. Başvurular ikinci anadalın bulunduğu bölümün önerisi ve fakülte yönetim kurulunun onayı ile kabul ediliyor.
BAŞARI ŞARTI NE OLMALI?
Çift anadalda devam edebilmeniz için genel not ortalamanızın 100 üzerinden en az 70 olması gerekiyor. Not ortalamanız yalnızca bir kez 65'e düşebilir. Eğer not ortalamanız ikinci kez 65'in altına düşerse ikinci dal ile ilişkiniz kesilir. Ayrıca çift anadal programınızdan iki yarıyıl üst üste ders almazsanız ikinci anadal programından kaydınız silinir.
YANDAL'DA SERTİFİKA YANDAL NEDİR?
Bir diploma
programına kayıtlı öğrencinin öngörülen
şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim
kurumu içinde başka bir
diploma programı kapsamında belirli
bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi
alarak, diploma yerine geçmeyen ancak
yandal sertifikası olarak tanınan bir
belge alabilmelerini sağlayan programdır.
NASIL BAŞVURULUR?
Öğrenciler, yandal programına anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması gerekir.