DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2020 DGS soruları ve cevapları hakkında araştırmalar sürerken ÖSYM'den DGS sonuçları açıklaması geldi. Hem AÖF önlisans hem de Meslek Yüksekokulları önlisans programlarından dört yıllık lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar dünkü sınavda 150 dakika boyunca ter döktü. Hem sosyal medyadan hem de Google üzerinden DGS sonuçları ile DGS soru ve cevaplarını araştıran öğrenciler için tarih belli oldu.