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ne zaman açıklanacak? DGS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak için mücadele vererek Dikey Geçiş Sınavına katılan öğrenciler, şimdi de için bekleyişe geçti. Dün gerçekleşen DGS, 150 dakika sürdü. ÖSYM tarafından yapılan DGS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Başarılı bir kariyer için dört yıllık üniversite eğitimini elzem bulan adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı zamanı bekliyor. DGS sınav sonuçları hakkında beklenen açıklama da geldi.

Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:09 ABONE OL
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı?
2020 DGS soruları ve cevapları hakkında araştırmalar sürerken ÖSYM'den DGS sonuçları açıklaması geldi. Hem AÖF önlisans hem de Meslek Yüksekokulları önlisans programlarından dört yıllık lisans eğitimine geçmek isteyen adaylar dünkü sınavda 150 dakika boyunca ter döktü. Hem sosyal medyadan hem de Google üzerinden DGS sonuçları ile DGS soru ve cevaplarını araştıran öğrenciler için tarih belli oldu.

2020 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM AÇIKLADI...

Dün gerçekleştirilen 2020 DGS sonuçları 9 Eylül 2020'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. DGS sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ve zaman hakkında ise herhangi bir resmi açıklama yok fakat soru ve cevapların da bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Örnek;

DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.


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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı?
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