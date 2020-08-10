DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2020 soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Dün gerçekleştirilen 2020 DGS sonuçları 9 Eylül 2020'de ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. DGS sınav soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ve zaman hakkında ise herhangi bir resmi açıklama yok fakat soru ve cevapların da bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Örnek;
DGS Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
DGS Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)
Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.
DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.