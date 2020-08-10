E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları, bugün sabah saatleri açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, sorgulama işlemine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu detaylardan bir tanesi de e-okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte MEB e okul ile lise yerleştirme sonuçları sorgulama, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi…
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI
MEB 2020 takvimine göre; LGS tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı.
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MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih sonuçları ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.
a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.