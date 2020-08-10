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Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı’nın yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda yerleştirme sonuçlarının bugün öğrenciler ile paylaşıldığı belirtildi. 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonucu öğrenmek için sonuc.meb.gov.tr sitesini ziyaret etmek gerekiyor. MEB ile LGS sonucu sorgulama nasıl yapılır? E okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi…

Giriş Tarihi: 10.8.2020 09:21 ABONE OL
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?

LGS tercih sonuçları, bugün sabah saatleri açıklandı. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, sorgulama işlemine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu detaylardan bir tanesi de e-okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte MEB ile lise yerleştirme sonuçları sorgulama, e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi…

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 takvimine göre; tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?

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MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

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E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş! E Okul VBS giriş nasıl yapılır?
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