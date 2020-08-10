LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor, nakil nasıl yapılır? MEB ile 2020 LGS 2. ek tercihleri boş kontenjan ve taban puanları bilgisi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlayacak olan LGS 2.tercih dönemi için öğrenciler bekleyişe başladı. 10 Ağustos Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçlarıyla birlikte birçok öğrenci istediği liseye yerleşmiş oldu. Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenci ise boş kontenjan ve taban puanlarına göre LGS ikinci tercih tarihlerini araştırmaya başladı. Peki LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS 2.tercihleri boş kontenjan ve taban puanları nasıl?
LGS tercih maratonu sona erdi. Liseye Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına göre bir liseye yerleşemeyen adaylar için 2.tercih dönemi başlayacak. Yine Ağustos ayında tercih sonucuyla hiçbir okula yerleşemeyen adaylar okullarda boş kalan kontenjanlara göre 2.nakil başvurularını yapmış olacak. Peki LGS 2.tercihler ne zaman başlıyor?
İşte detaylar…
2. nakil başvuruları 17-21 Ağustos'ta gerçekleşecek ve 24 Ağustos'ta sonuçlar açıklanacak.
LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın meb.gov.tr ve eokul.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.
24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı