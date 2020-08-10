LGS tercih sonuçları 2020 MEB tarafından açıklandı! MEB ve E Okul VBS ile 2020 LGS tercih sonucu lise yerleştirme sonuçları sorgulama

LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milyonlarca aday geçtiğimiz ay gerçekleştirilen LGS sınavına girmiş ve aldıkları puanlar neticesinde tercihlerini gerçekleştirmişti. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler bugünkü sonuçları heyecan içinde bekliyordu. LGS tercih sonuçları az önce açıklandı. MEB ile 2020 LGS lise yerleştirme tercih sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, sonuçları görüntüleyebilirsiniz…

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS tercih sonuçları az önce açıklandı. Sonuçların açıklanması ile birlikte adaylar, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı araştırması gerçekleştiriyor.

MEB E OKUL İLE LGS LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Yerleştirme sonuçlarını heyecan içinde bekleyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyor.

Sonuçlar az önce açıklandı. Sorgulama işlemini haberimizin içerisinden yapabilirsiniz...