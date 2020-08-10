LGS tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 10 Ağustos MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

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tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 10 Ağustos

Türkiye’de milyonlarca öğrenci, Liselere Geçiş Sınavı () kapsamında geçtiğimiz aylarda sınava girmişlerdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih işlemleri gerçekleştirilmişti. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen adaylar, LGS tercih sonuçlarının 10 Ağustos tarihinde açıklanacağının tarafından duyurulmasının ardından sabah saatlerinden itibaren araştırmaya başladı. Peki, MEB ile ne zaman, saat kaçta açıklanacak? e Okul ile LGS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilir, tercih sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 10.8.2020 07:12 Son Güncelleme: 10.8.2020 07:13 ABONE OL
LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

' tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusu milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Milyonlarca aday geçtiğimiz aylarda gerçekleşen LGS sınavına giriş yapmış, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. İyi bir lisede öğrenim görmek isteyen adaylar, 10 Ağustos tarihinde açıklanacak sonuçlara gözlerini çevirmişti. Peki, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanması için büyük bir heyecan içinde bekleyen adaylar, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor.

MEB E OKUL İLE LGS LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Yerleştirme sonuçlarını heyecan içinde bekleyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyor.

İşte detaylar…

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB İLE 2020 LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

2020 takvimine göre; tercih sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak olup saati henüz belli değildir. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB'in kılavuzunda yer alan takvime göre, ve boş kontenjanlar 10 Ağustos 2020'de açıklanacak.

a) Yerleştirme sonuçları 10 Ağustos 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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LGS tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 10 Ağustos MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama
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