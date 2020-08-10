LGS tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 10 Ağustos MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

'LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusu milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Milyonlarca aday geçtiğimiz aylarda gerçekleşen LGS sınavına giriş yapmış, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tercih işlemlerini gerçekleştirmişti. İyi bir lisede öğrenim görmek isteyen adaylar, 10 Ağustos tarihinde açıklanacak sonuçlara gözlerini çevirmişti. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB e Okul ile LGS lise yerleştirme sonuçları sorgulama

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçların açıklanması için büyük bir heyecan içinde bekleyen adaylar, LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor.

MEB E OKUL İLE LGS LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı sonrası adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Yerleştirme sonuçlarını heyecan içinde bekleyen adaylar, sabah saatlerinden itibaren sorgulama işlemini gerçekleştirmek istiyor.

İşte detaylar…