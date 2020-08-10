Üniversiteler ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu sonrası üniversitelerin açılacağı tarih belli olacak mı?

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından yapılacak açıklama milyonlarca öğrenci ve onların aileleri tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısı ile birlikte okulların ve üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

YÖK NORMALLEŞME REHBERİ YAYINLADI!

YÖK, 'küresel salgında yeni normalleşme süreci' rehberi hazırladı. Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı. Rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Kovid-19 salgınıyla ilgili 'yeni normal' sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi' hazırlandı.