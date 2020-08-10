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? Bakanlar Kurulu sonrası üniversitelerin açılacağı tarih belli olacak mı?

Corona virüs etkisi nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi okullarının olduğu şehirden memleketlerine döndü. Bilindiği gibi yaz tatilinden önce tarafından uzaktan eğitim sağlanıyordu. YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte üniversite kapısından adım atmanın heyecanını yaşayacak öğrenciler de YÖK'ün açıklamasını bekliyor. Üniversitelerin ne zaman açılacağının belli olmasıyla öğrenciler okullarının olduğu şehirlere gidecekler. Bakanlar Kurulu...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 10:21 ABONE OL
Üniversiteler ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu sonrası üniversitelerin açılacağı tarih belli olacak mı?
İki milyondan fazla öğrencinin girdiği YKS sonrasında sonuçlar açıklandı. YKS tercihlerinin de başlamasıyla birlikte öğrenciler başarılı bir kariyer için kendilerine göre en iyi üniversiteyi tercihlerine yazdılar. Çoğu öğrenci yaşadığı şehrin dışında eğitim alacak, bu nedenle aileler de 'Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze ders olacak mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Sadece yeni başlayanlar da değil eğitim hayatlarına devam eden öğrenciler de okulların açılacağı tarihe ve YÖK'ün açıklamasına kitlenmiş durumda...

2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİ ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK tarafından yapılacak açıklama milyonlarca öğrenci ve onların aileleri tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısı ile birlikte okulların ve üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

YÖK NORMALLEŞME REHBERİ YAYINLADI!

YÖK, 'küresel salgında yeni normalleşme süreci' rehberi hazırladı. Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı. Rehberde, uzaktan öğretimle yürütülecek derslerin, mümkün olduğunca 2020-2021 eğitim öğretim yılında ve özellikle ilk dönemde yoğun verilmesi önerildi.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, Kovid-19 salgınıyla ilgili 'yeni normal' sürecinde, üniversitelerdeki uygulamalara yönelik 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi' hazırlandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkanları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturuldu.

Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer aldı. Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

Rehberde, dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurullarınca salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar özelinde planlama yapılması gerektiğine işaret edildi. Salgının kontrol altında olduğu bir ilde yapılacak birebir pilotaj eğitimi ile vaka sayısının artma eğiliminde olduğu bir ilde Kovid-19 hastalarını takip eden bir klinikte yapılacak staj eğitimleri için alınacak önlemlerin farklı olacağı da rehberde vurgulandı. Eğitim ve öğretim yılının farklı aylarında, yine salgının seyrine göre alınan önlemlerin de çeşitleneceğine işaret edilen rehberde, ekimde uygulamalı eğitimlere devam eden bir programın, salgının yerel seyrine göre kasımda çevrim içi uygulamaya geçmek zorunda kalabileceği belirtildi.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? Bakanlar Kurulu sonrası üniversitelerin açılacağı tarih belli olacak mı?
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