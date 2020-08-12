Gözde alanlarda pandemi etkisi

Pandemi gündeminde geleceklerine yön verecek sınav için ter döken gençler, şimdi de en kritik dönemeç olan tercih günlerini yaşıyor. Üniversite tercihleri için son 3 güne girildi. Adaylar 14 Ağustos akşamına kadar tercihlerini tamamlamak zorunda. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yükseköğretimde birçok köklü değişikliğe neden oldu. Aynı zamanda bazı meslekler daha ön plana çıktı. Peki hangi alanların popülerliği arttı?İstanbul Bilgi Üniversitesi Vekil Rektörü Kübra Doğan Yenisey genetik, biyomühendislik ve psikoloji alanlarının pandemi nedeniyle popülerliğinin artacağını söyledi. İstanbul Bilgi Üniversitesi pandemi döneminde gençlerin bakış açısını yakalamak, hangi mesleklerin ön plana çıkacağını belirlemek için veri analinizinde uzman bir araştırma şirketiyle işbirliği yaptı. Ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.Araştırma sonuçlarını SABAH'la paylaşan Yenisey koronavirüs salgını ile mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarının yaşadığı zor çalışma şartlarının bu mesleklere olan ilgiyi azaltmak bir yana bilakis artırdığını söyledi. Yenisey "Pandeminin bu yıl adayların meslek tercihlerini de etkileyeceği açıkça görünüyor. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de sağlık alanındaki meslekler pandemi sürecinde önem kazandı. Bu araştırma bize tıp ve sağlık bilimleri alanındaki tüm bölümlere olan ilgide bir artış olduğunu gösterdi. Günümüzde sağlık sektörünün, meslek yüksekokulu mezunu, teknik anlamda uzmanlaşmış sağlık personeline ihtiyacı bu alanı daha önemli kılıyor" dedi.Yenisey, "Diğer yandan dünya genelindeki trendi de yorumlarsak, pandemi sürecinde aşı ve ilaç geliştirme konusunun gündemde olması bu alanlarda çalışan genetik, biyomühendislik gibi meslek dallarına olan ilgiyi artırmış görünüyor. Psikolojinin de pandeminin insan psikolojine etkilerini sıkça tartıştığımız bu süreçte öne çıkan bölümler arasında yer aldığını gördük. Hayatın her alanına yayılan dijitalleşme, yazılım, büyük veri, yapay zeka uygulamaları; bu çalışma alanlarını konu edinen mühendislik dallarına ihtiyacı ciddi olarak artırmaktadır. Hatta diyebiliriz ki dijitalleşmeyi merkeze alan, disiplinlerarası bir yaklaşımla çalışan meslekler gittikçe önem kazanmaktadır" diye konuştu.