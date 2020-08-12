MasterChef'te kim, hangi yarışmacı kazandı? 11 Ağustos Salı MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu?

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'te kim, hangi yarışmacı kazandı? 11 Ağustos Salı MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu?

Ekranların en sevilen yemek programlarından 'te bugün 10. ana kadro yarışmacısı olmak için yarışmacılar mücadele edecek. Dünkü programda; en az başarılı olan ve gecenin altıncı ismi Çağla olmuş, 9.ana kadro yarışmacısı ise Barbaros olup ikinci isim Eray olmuştu. Bugünün birinci ismi ise merak edilmeye başlandı. Peki; ? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

Giriş Tarihi: 12.8.2020 08:15 Son Güncelleme: 13.8.2020 11:12 ABONE OL
MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? 11 Ağustos 2020

Dün akşam 'te gün birincisi olan isim Barbaros olmuştu. Bugünün birincisi ise merak edilmeye başlandı. Yarışmanın hayranları MasterChef'te kim kazandı araştırması yapmaya devam ediyorlar. Peki; ? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 11 AĞUSTOS 2020

11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...

Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah
Beşinci isim; Kayhan
Dördüncü isim; Uğur
Üçüncü isim; Walison

Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya

MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? 11 Ağustos 2020

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?

10 Ağustos 2020 Pazartesi ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.

MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2020 BİRİNCİSİ

MasterChef 11 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya

MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? 11 Ağustos 2020

En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.

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MasterChef'te kim, hangi yarışmacı kazandı? 11 Ağustos Salı MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu?
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