MasterChef'te kim, hangi yarışmacı kazandı? 11 Ağustos Salı MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu?

Dün akşam MasterChef'te gün birincisi olan isim Barbaros olmuştu. Bugünün birincisi ise merak edilmeye başlandı. Yarışmanın hayranları MasterChef'te kim kazandı araştırması yapmaya devam ediyorlar. Peki; MasterChef kim kazandı? MasterChef 10.ana kadro yarışmacısı kim oldu? (11 Ağustos 2020)

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 11 AĞUSTOS 2020

11 Ağustos 2020 MasterChef 10. ana kadro yarışmacısı Tanya oldu. İkinci isim ise Eray oldu...

Jumbo karides tabağı için en az başarılı tabağa sahip isim Gülşah

Beşinci isim; Kayhan

Dördüncü isim; Uğur

Üçüncü isim; Walison

Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah

İkinci isim; Eray

Üçüncü isim; Uğur

Dördüncü isim; Kayhan

Beşinci isim; Walison

Altıncı isim; Tanya