DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM ile (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

9 Ağustos tarihinde gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler DGS sınav sonuçlarına çevrildi. İyi bir üniversitede dört yıllık eğitim almak isteyen öğrenciler DGS soruları ve cevaplarının yüzde 10'luk kısmına erişim sağlarken ÖSYM soruların tamamının görülmesi için AİS şifreleriyle giriş yapılması gerektiğini belirtti. 2 yıllık ön lisans programlardan 4 yıllık fakültelere geçme fırsatı yakalamak için sınav sonuçları sorgulanıyor. Peki DGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin yayınlandığı 2020 takvimine göre DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak.
DGS sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.
ÖSYM osym.gov.tr adresinde geçtiğimiz pazar günü düzenlenen DGS sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yüzde 10'unu yayımladı. İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama, kitapçık ve cevap anahtarı;
"09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2020-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.
Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.