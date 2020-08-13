MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin son dakika açıklaması: "Asılsızdır..."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk da Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var.Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk'tan 2020 okulların hakkında son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? Özel ve devlet okullar açılacak mı?