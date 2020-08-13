YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak, takvimi belli mi?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, üniversite tercih sürecinde sona yaklaşılırken merak edilmeye başlandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, son gün ve saate kadar üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Tercihlerini yapanlar YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler üniversite yerleştirme sonuçları neticesinde belli olacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;