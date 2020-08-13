YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

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tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?

tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Zira, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos tarihinde sona erecek. Üniversite tercihlerini 'ye bildiren adaylar ise YKS tercih sonuçları için beklemeye koyuldu. Bilindiği üzere, üniversite yerleştirme sonuçları neticesinde öğrencilerin istediği üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekleri belli olacak. Peki, 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:06 Son Güncelleme: 13.8.2020 07:06 ABONE OL
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, tercih sürecinde son güne yaklaşılmasıyla beraber merak edilmeye başlandı. tarafından yapılan duyuru neticesinde, 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, bu tarihler arasında üniversite tercih listelerini ÖSYM'ye bildirecek. Tercihlerini yapan aday öğrenciler ise ise YKS tercih sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öyle ki, adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyecekler neticesinde kesinlik kazanacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de açıklandı.

İşte, YKS üniversite yerleştirme tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih;

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2020 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hangi tarihte belli olacak?
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