Anadolu Üniversitetsi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak?

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Anadolu Üniversitetsi yaz okulu sınavları ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak?

yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Bu sorunun yanıtı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF yaz okulu kayıtları tamamlanırken öğrenciler de yaz okulu sınav tarihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Anadolu Üniversitesi tarafından sınav takvimi duyurulurken 2020 yaz okulu sınav tarihleri de açıklandı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınavları nasıl, online mı yapılacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:44 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:45 ABONE OL
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavları nasıl, online mı yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, 20 ila 28 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıtların ardından en çok merak edilen konu ise yaz okulu sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı olarak öne çıkıyor. Öyle ki, yüz binlerce öğrenci için 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi oldukça önemli bir konu durumunda.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Buna göre,AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL OLACAK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 'AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?' sorusuna yanıt verildi.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavları nasıl, online mı yapılacak?

yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavları nasıl, online mı yapılacak?

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

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Anadolu Üniversitetsi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak?
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