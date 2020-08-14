Anadolu Üniversitetsi AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? 2020 AÖF yaz okulu sınavları online mı yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde yaz okulu heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler, 20 ila 28 Temmuz tarihleri arasında yaz okulu kayıt işlemlerini tamamladı. Kayıtların ardından en çok merak edilen konu ise AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı olarak öne çıkıyor. Öyle ki, yüz binlerce öğrenci için 2020 AÖF yaz okulu sınav tarihi oldukça önemli bir konu durumunda.
AÖF yaz okulu sınav tarihi, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Buna göre,AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.
Kurum tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 'AÖF yaz okulu sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak?' sorusuna yanıt verildi.
AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
İnternet başvuruları 31 Ağustos 2020 - 16 Ekim 2020 tarihleri aralığında yapılacak. AÖF bürosundan yapılacak kayıtlar ise 31 Ağustos 2020 - 15 Ekim 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı "İkinci Üniversite" linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.