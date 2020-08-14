İOKBS Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

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2020 ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

tarafından düzenlenen 2020 binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisinin geri sayımı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı son açıklamada sınav tarihinde değişiklik yapıldığını duyuruluşmuş aynı zamanda da Bakan Ziya Selçuk, öğrencilerin sınavda yalnızca birinci dönemin konularında sorumlu tutulacağını bildirmişti. Buna göre; 2020 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 İOKBS bursluluk sınavı tarihi…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 09:07 Son Güncelleme: 14.8.2020 09:08 ABONE OL
Bursluluk sınavı ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim İOKBS 2020 Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

Eski adıyla PYBS yeni adıyla , İlköğretim ve Ortaöğretim sınavlarına başvurular ise geçtiğimiz aylarda e okul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmişti. 6 Haziran tarihinde yapılması beklenen sınavın tarihinde değişikliğe gidildiği MEB sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Şimdilerde ise vatandaşlar geri sayıma başladı. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi ve detaylar…

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHE ERTELENMİŞTİ?

Her yıl tarafından düzenlenmekte olan İOKBS bursluluk sınavı binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavın uygulanacağı tarihe ise kısa bir süre kaldı…

Bursluluk sınavı ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim İOKBS 2020 Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2020 İOKBS BURSLULUK SINAVI TARİHİ!

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Daha önce () 25 Nisan 2020'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 'nı () koronavirüs önlemleri kapsamında 6 Haziran'a ertelemişti.

Bursluluk sınavı ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim İOKBS 2020 Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

İşte bursluluk sınavı hakkında tüm bilgiler;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavına girecek öğrencilerin hangi konulardan sorumlu olacağını açıkladı.

'ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki öğrenciler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyordu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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İOKBS Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?
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