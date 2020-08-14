İOKBS Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? İlköğretim ve ortaöğretim Bursluluk sınavı hangi tarihe ertelenmişti, ne zaman yapılacak?

Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS bursluluk sınavı, İlköğretim ve Ortaöğretim sınavlarına başvurular ise geçtiğimiz aylarda e okul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmişti. 6 Haziran tarihinde yapılması beklenen sınavın tarihinde değişikliğe gidildiği MEB sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Şimdilerde ise vatandaşlar geri sayıma başladı. Peki, İOKBS Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2020 Bursluluk sınavı tarihi ve detaylar…

2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHE ERTELENMİŞTİ?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan İOKBS bursluluk sınavı binlerce ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi tarafından araştırılmaya başlandı. Sınavın uygulanacağı tarihe ise kısa bir süre kaldı…