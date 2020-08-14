Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel kimdir, kaç yaşında? Çukurova Üniversitesi'nin yeni Rektörü Meryem Tuncel aslen nereli?

Üniversite rektörlerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Çukurova Üniversitesi yeni Rektörü olarak Prof. Dr. Meryem Tuncel atandı. Bu gelişme ile beraber Rektör Meryem Tuncel'in biyografisi ve kariyeri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Peki, Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, hayatı, kariyeri ve başarıları hakkında bilgiler...

MERYEM TUNCEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya gelen Prof. Dr. Meryem Tuncel, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Çocukluk hayali olan doktorluğa Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak adım atan Tuncel, okulunu yıldız öğrenci olarak bitirdi. Yeterli olmayan İngilizcesi ve oturma izni olmamasına rağmen cesaret göstererek ABD'ye giden Tuncel, dahiliye ve böbrek hastalıkları dallarında ihtisas yaptı. Ardından da ABD'nin üstün başarılı insanlara sağladığı özel bir vize ile çalışma ve oturma iznini aldı. Tuncel, öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversitede kısa sürede çok sevilen ve takdir edilen biri haline geldi.

ÇALIŞTIĞI ÜNİVERSİTEYE 1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Türk gelenek ve göreneklerinden yaşamı boyunca taviz vermediğini belirten Meryem Tuncel, Amerika Birleşik Devletleri'nin tıp alanındaki prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve 'Dalında Mükemmelliği Yakalamış' tıp fakültesi profesörlerini onurlandırılmak amacıyla verilen 'Endowed Chair Ödülü'nün sahibi oldu. Tuncel, bu ödül sayesinde görev yaptığı üniversiteye 1 milyon Dolar bağışlanmasını sağladı. Türk bilim insanı olarak bu ödülü aldığı için mutlu olduğunu belirten Tuncel, "Tabi bu benim onuruma yapılan bir bağış oldu. Beni de çok memnun etti. Akademik çalışmalara faydası olacağı için sevinçliyim" diye konuştu.

'TÜRKİYE, PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK OLDU'

Bir tıp profesörü olarak Türkiye'deki pandemi sürecini değerlendiren Tuncel, "Sağlık Bakanlığı son derece başarılı uygulamaları hayata geçirdi, çok erken tedbirler aldı. Oysa Teksas'ta zaman zaman maske bulmakta bile zorlandık. Türkiye açtığı pandemi hastaneleriyle pandemi krizini bir nevi fırsata dönüştürdü, bundan sonraki süreçte Türkiye sağlık turizminde çok daha iyi noktalara gelebilecek. Atatürk'ün dediği gibi Türk insanı zekidir. Bu nedenle Türkiye çok değerli beyinlerini artık yurtdışına kaçırmamalı, onları birtakım teşviklerle ülkemizde tutmalı. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın birtakım çalışmalarının olduğunu biliyor ve bunu memnuniyetle karşılıyorum. Beyin göçü önlendiğinde Türkiye'nin yarınlarının dünden ve bugünden çok daha iyi olacağına inanıyorum" dedi.

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