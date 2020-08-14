HES kodu nedir, nasıl alınır? ÖSYM HES kodu nasıl alınır, hangi sınavlar için gerekli?

Hes Kodu Nedir?

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu, kontrollü sosyal hayat döneminde şehirlerarası yolculuk, kurum ziyareti veya bireysel iletişim gerektiren kamusal alanda bulunma durumunda COVID-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanızı sağlayan ve böylece salgının takibine destek olan bir koddur.

Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, e Devlet, SMS ve Mobil Uygulama üzerinden alınabilir. HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması (IOS ve Android) üzerinden "HES Kodu İşlemleri" butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de oluşturulabilir. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-üretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.