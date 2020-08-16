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ne zaman açıklanacak? 2020 ALES/1 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

ÖSYM tarafından bugün 89 ayrı sınav merkezinde gerçekleştirilen ALES/1’in tamamlanmasıyla birlikte ile soru ve cevapları için heyecanlı bekleyiş başlayacak. ALES sınav sonuçları için ÖSYM tarafından tarih belirtilirken sınav sonuçlarının sorgulanacağı adres bilgisi de adaylar ile paylaşıldı. Zorlu sorular karşısında ter döken adaylar sınavın sona ermesiyle birlikte “2020 ALES/1 sonuçlar ne zaman açıklanacak?” ve “ ne zaman yayınlanır?” sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 16.8.2020 10:20 ABONE OL
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES/1 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

, akademik kariyer yapmak üzere 2020 ALES/1'e katılım sağlayan adaylar için büyük önem taşıyor. Zira ALES/1 sınavından elde ettikleri puanlar aracılığıyla adaylar, akademik kariyer yapma imkanına sahip olacak. ÖSYM tarafından 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan ALES sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Aynı şekilde sınav kitapçıklarına ilişkin da ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır, soru ve cevaplar ne zaman yayınlanır?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES/1 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

ALES SONUÇLARI ÖSYM AÇIKLAMASI

2020-ALES/1 sonuçları ÖSYM tarafından 7 Eylül'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES/1 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

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ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES/1 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
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