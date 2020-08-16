ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ALES/1 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?

ALES sonuçları, akademik kariyer yapmak üzere 2020 ALES/1'e katılım sağlayan adaylar için büyük önem taşıyor. Zira ALES/1 sınavından elde ettikleri puanlar aracılığıyla adaylar, akademik kariyer yapma imkanına sahip olacak. ÖSYM tarafından 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan ALES sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Aynı şekilde sınav kitapçıklarına ilişkin ALES soruları ve cevapları da ÖSYM tarafından adaylar ile paylaşılacak. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanır, soru ve cevaplar ne zaman yayınlanır?

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı hakkındaki tüm detaylara uğraşabilirsiniz;