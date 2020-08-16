Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül'de okullar açılacak mı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs yüzünden okullar da erkenden kapanmıştı. Eğitim öğretim karneler dağıtılana kadar uzaktan eğitim şeklinde devam etti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı hakkında detaylı bilgilendirme yapan Milli Eğitim Bakanlığı, okullar ne zaman açılacak sorusuna da yanıt verdi. Buna göre eğitim uzaktan eğitim olarak 31 Ağustos'ta başlıyor. Okullardaki yüz yüze eğitimin tarihi ise 21 Eylül olarak bildirildi fakat vaka sayısındaki artış sürerse bu tarih değişebilir.
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hâlâ maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. Okulları birlikte açacağız." derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum.
Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Eğitimcilerin sınıflarındaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp derse öyle başladığını ifade eden Bakan Selçuk, bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek, "okulları birlikte açacağız" dediklerini ve bu sorumluluğu paylaşmak istediklerini belirtti.
Bu süreçte Bakanlık olarak okulların sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştıklarını, hazırlıkları ve standartları da tamamladıklarını anlatan Selçuk, uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını söyledi.
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.
Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.
Ziya Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları açıklayacaklarını anlattı.
Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden geçirdiklerini ifade etti.
Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacaklarına işaret eden Bakan Selçuk, "Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.