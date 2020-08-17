AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı

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sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile 2020 sorgulama ekranı

26 Temmuz’da gerçekleşen ’nın ardından gözler sonuçlarına çevrildi. tarafından sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyordu. MEB'te görev yapan sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler için düzenlenen sorgulanmaya başladı. Konuya yönelik araştırmalar sürerken MEB’ten gelecek duyuru bekleniyor. Peki ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 17.8.2020 13:11 Son Güncelleme: 17.8.2020 13:12 ABONE OL
AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

sonuçları için heyecan dorukta! tarafından 26 Temmuz'da düzenlenen 'na katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşacak. Sınavın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı. Hal böyle olunca ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; , bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

AKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyordu. AKS sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor.

İşte AKS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre sınavın ardından 15 gün içinde açıklanması gereken AKS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Konuya yönelik detaylar gelince haberimizde yer alacaktır.

AKS kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. AKS 26 Temmuz'da yapıldı.

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı
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