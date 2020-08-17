AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB ile 2020 Adaylık Kaldırma Sınavı AKS sonuçları sorgulama ekranı

AKS sonuçları için heyecan dorukta! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Temmuz'da düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı'na katılım gösteren adaylar sınav sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşacak. Sınavın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen sonuçlar açıklanmadı. Hal böyle olunca AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Buna göre; AKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

AKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği bilgisi yer alıyordu. AKS sonuçlarının bugünlerde açıklanması bekleniyor.

İşte AKS sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…