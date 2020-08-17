YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS yerleştirme (tercih) sonuçları belli oldu mu?

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tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 YKS yerleştirme (tercih) sonuçları belli oldu mu?

tercihleri dün itibariyle sonuçlandı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin sınavda aldıkları puanlara göre yaptığı tercihlerin ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oluyor. ile birlikte öğrencilerin istedikleri üniversitelere ve bölümlere gidip gidemeyecekleri de belli olacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 17.8.2020 09:39 Son Güncelleme: 17.8.2020 09:40 ABONE OL
ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 6-14 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2.5 milyon öğrenci sınavda aldıkları puanlara göre tercih yaptılar. tarafından tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin gözleri ÖSYM'ye çevrildi.

İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

'nin belirlediği takvime göre üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
  • Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

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YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS yerleştirme (tercih) sonuçları belli oldu mu?
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