YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020 YKS yerleştirme (tercih) sonuçları belli oldu mu?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı milyonlarca öğrenci tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 6-14 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 2.5 milyon öğrenci sınavda aldıkları puanlara göre tercih yaptılar. ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki; YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM İLE ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak edilirken öğrencilerin gözleri ÖSYM'ye çevrildi.

İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve detaylar...