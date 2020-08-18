Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020 Üniversite kayıt tarihleri

2020 üniversite kayıt tarihleri, üniversiteler ne zaman açılacak? gibi konular milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oluyor. Lisans seviyesinde eğitimlerini sürdüren vatandaşlar, üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve önlisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak. İşte 2020 üniversite kayıt tarihleri…
Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, bu yıl üniversiteler Eylül ayında açılacak mı, eğitim nasıl olacak?
İşte, son dakika gelişmeleri...
YÖK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!
YÖK, "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir"
Sağlık Bakanlığı'nın dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından okulların durumu ele alındı ve okullardaki yüz yüze eğitimin geç başlayacağı bildirildi.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM Mİ OLACAK?
Konuyla ilgili kesin bir açıklama yapılmazken, YÖK koronavirüs salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik rehber hazırladı.
Rehberde, uzaktan öğretim uygulamaları, uygulamalı eğitimler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, yabancı uyruklu öğrenciler, toplantılar, kongreler ve değişim programları başlıkları altında çerçeve kararlar ile öneriler yer aldı.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 küresel salgınının devam ettiği normalleşme sürecinde üniversitelerin, salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek çeşitli programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, altyapı imkânları gibi hususları göz önünde bulundurup farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecek.
Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturuldu.
Salgının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.