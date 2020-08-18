Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli mi? 2020 Üniversite kayıt tarihleri

2020 üniversite kayıt tarihleri, üniversiteler ne zaman açılacak? gibi konular milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oluyor. Lisans seviyesinde eğitimlerini sürdüren vatandaşlar, üniversite kayıt tarihlerini merak ediyor. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz dönem uzaktan eğitim gören üniversite öğrencileri, lisans ve önlisans kayıtlarını tamamlayarak 1 Ekim'den sonra yeni döneme başlayacak. İşte 2020 üniversite kayıt tarihleri…

2020-2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yüksek Öğretim dergisinin 17'nci sayısının sunuş yazısını yazan YÖK Başkanı Saraç, Covid-19 pandemisinin yükseköğretim sistemine ve üniversitelerde yeni başlayacak eğitim yılına etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, bu yıl üniversiteler Eylül ayında açılacak mı, eğitim nasıl olacak?

İşte, son dakika gelişmeleri...