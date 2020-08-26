SON DAKİKA: 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı!

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: 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı: açıklandı!

Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Eğitim hayatlarına üniversitede devam etmek isteyenler hayallerindeki üniversiteye kavuşmak için gün sayarken beklenen açıklaması geldi. 2 milyonu aşkın öğrencinin katılım sağladığı ne zaman açıklanacak, saat ve tarih belli oldu mu gibi sorulara yanıt arıyordu. Bunlar ile birlikte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün üniversite yerleştirme sonuçları ile ilgili de açıklama yaptı. Merakla beklenen 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı. sorgulama ekranı ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 13:04 Son Güncelleme: 26.8.2020 13:05 ABONE OL
YKS tercih sonuçları sorgulama! 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının yani YKS tercih sonuçlarının açıklandı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulama işlemi yapabilecekler. 29 Ağustos tarihinden itibaren de üniversite kayıtları yapılmaya başlanacak. Bu doğrultuda; açıklandı. 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. YKS tercih sonuçları sorgula!

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Tüm detaylar şöyle;

YKS tercih sonuçları sorgulama! 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi ve sonuçların erişime açıldığını bildirdi.

"Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum.

Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

ÖSYM AİS SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları sorgulama! 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.

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SON DAKİKA: 2020 ÖSYM ile YKS üniversite tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı!
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