Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri KPSS puan hesaplama işlemi 2020! ÖSYM ile KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 6.9.2020 20:40 Son Güncelleme: 1.8.2021 22:15

KPSS puan hesaplama işlemi 2020! ÖSYM ile KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS puan hesaplama işlemleri burada!

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’nin ilk oturumu bugün on binlerce adayın katılımı ile birlikte gerçekleşti. Birbirinden zorlu soruları cevaplayan adaylar, soru ve cevaplarla ilgili araştırmalar gerçekleştirirken, bir yandan da ‘KPSS’den kaç puan aldım’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS puan hesaplama işlemleri…

KPSS puan hesaplama işlemleri sınavın ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar heyecanla KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır, puan türleri neler? sorularına yanıt arıyor. KPSS P1,P2 ve P3 puan türlerinde her test kendi içinde değerlendirilecektir. Haberimizin içerisinden KPSS puan hesaplama işlemleri ile ilgili detayları bulabilirsiniz…

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS puan hesaplama işlemleri burada!

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS puan hesaplama işlemleri burada!

KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2020 KPSS puan hesaplama işlemleri burada!

KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS puan hesaplama işlemi 2020! ÖSYM ile KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA