KPSS puan hesaplama işlemi 2020! ÖSYM ile KPSS puan hesaplama nasıl yapılır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS’nin ilk oturumu bugün on binlerce adayın katılımı ile birlikte gerçekleşti. Birbirinden zorlu soruları cevaplayan adaylar, soru ve cevaplarla ilgili araştırmalar gerçekleştirirken, bir yandan da ‘KPSS’den kaç puan aldım’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte 2020 KPSS puan hesaplama işlemleri…

KPSS puan hesaplama işlemleri sınavın ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar heyecanla KPSS puan hesaplaması nasıl yapılır, puan türleri neler? sorularına yanıt arıyor. KPSS P1,P2 ve P3 puan türlerinde her test kendi içinde değerlendirilecektir. Haberimizin içerisinden KPSS puan hesaplama işlemleri ile ilgili detayları bulabilirsiniz…

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.