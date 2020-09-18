SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması ve yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim hakkında flaş açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılması başta olmak üzere, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamalarında bulunuyor. TRT EBA TV'de Yeni Yayın Dönemi Açılışı'nda konuşan Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

- (Uzaktan eğitim) Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye."

- İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."

- Yaz aylarında yaptığımız yayınlarda büyük ilerleme var.



- Özel eğitim alanında yaptıklarımızı çok önemli buluyorum, büyük bir sorumluluğumuz var.



- Tüm yaptığımız çalışmalar gelişerek zenginleşerek devam edecek.



- Bir öğrencimiz aynı anda kardeşi televizyon izlerken tekrara ihtiyaç duyuyor. Dikkate alarak daha sonra tekrar yayınları yapıyoruz.



- Stüdyoları defalarca ziyaret ettim TRT'deki arkadaşların sımsıkı işine sarıldığını gördüm.



- Milli Eğitim Bakanlığı'nın birikimi ve arkamızda TRT'nin gücü var.

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul sınavları açıklaması! 2020 Okul sınavları nasıl, ne zaman olacak?