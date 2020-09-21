Yine en fedakârımız öğretmenlerimiz!

Öğrencilerine aydınlık bir gelecek hazırlamak adına gece-gündüz, yazkış, uzak-yakın demeden canla başla çalışan öğretmenler bugün anasınıfı ve birinci sınıflar için başlayan yüz yüze eğitim öncesinde okulların temizliği ve bakımı için de kolları sıvadı. Hakkari Yüksekova'ya 15 km uzaklıktaki Adaklı Köyü İMKB Şehit Piyade Er Lezgin Han İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği boya desteğiyle 320 öğrencinin eğitim gördüğü 16 derslikli okullarını boyayıp, temizliğini yaptı. Bahçedeki Atatürk büstünün de yıpranaın kısımlarına rötuş yapmayı ihmal etmeyen öğretmenler "Öğrencilerimizin hasretiyle yanıyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. İnşallah bu koronavirüs süreci biter ve öğrencilerimize tamamen kavuşuruz" dedi.Muş Bulanık'taki Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, 636 öğrencinin eğitim göreceği okulu temizledi. Okulun bahçe, tuvalet, kapı, pencere, sıra, masa, koridorlar ile sınıfları salgına karşı sabunlu suyla yıkayıp dezenfekte eden öğretmenler, sınıfları da sosyal mesafeye uygun dizayn ederek öğrenciler için uygun ortam oluşturdu.Gaziantep'te gönüllülük esasıyla okullarda yoğun mesai harcayan öğretmenler, fırçalarla alanlara sosyal mesafe sembolleri çizdi, okulun her köşesine uyarıcı metinler astı.Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, ilçe merkezindeki okulların bahçelerini köpüklü suyla yıkadı.Türkiye'nin birçok ilinde de öğretmenler öğrencilerin güvenle okula gidip gelebilmeleri için hafta sonunu temizlik ve düzenleme yaparak geçirdi.