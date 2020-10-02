Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması! Mesleki ve teknik liselerde yüz yüze eğitim uygulamaları başlıyor...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj uygulamalarının 28 Eylül'den itibaren başladığı belirtildi. Açıklamada, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda şimdi de mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak" denildi.

'HER DERS SAATİ 30 DAKİKA OLACAK'

Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak. Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak; teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak."

'GEREKLİ KORUYUCU ÖNLEMLERLE YAPILACAK'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimde özellikle uygulama derslerinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Bakan Selçuk, "Öncelikle olarak iş yeri stajları konusunda öğrencilerimizin bizden talepleri vardı. İlk olarak 28 Eylül itibariyle işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve Teknik Eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz" dedi.