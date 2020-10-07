Son dakika haberi: Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oluyor! Cumartesi günleri okula gidilecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflarda yüzyüze eğitime geçileceği açıklamasının ardından okullarda nasıl eğitime başlanacağının detayları netleşti. Buna göre alınan karar ile okullarda dersler 12 Ekim Pazartesi günü resmen başlayacak.

204 GÜN SONRA OKULDA EĞİTİM BAŞLIYOR! AMA...

23 Mart'tan bu yana evde uzaktan eğitim alan öğrencilerden 2, 3, 4 ile 8 ve 12'nci sınıflar 204 gün aradan sonra okulla buluşacaklar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sınıflarda aşamalı yüz yüze eğitime nasıl geçileceğini açıkladı.